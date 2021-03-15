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Balıkesir'de silahlı saldırı! Öfkelendiği kayınpederine kurşun yağdırdı

15.03.2021 00:44 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de silahlı saldırı! Öfkelendiği kayınpederine kurşun yağdırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fikret Gözen (53), tartıştığı damadı Şevket M. (38) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Gözen hastanede tedaviye alınırken, şüpheli damak ise gözaltına alındı.

Edremit'te, aralarında husumet bulunan Şevket M. ile kayınpederi Fikret Gözen, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde karşılaştı.

KAYINPEDERİNE KURŞUN YAPDIRDI

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şevket M., otomobilinden aldığı tabancayla kayınpederi Fikret Gözen'e ateş etti.

Dizinden yaralanan Fikret Gözen, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikret Gözen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Şevket M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Balıkesir silahlı saldırı

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