Balıkesir'i sağanak vurdu! Su baskınları yaşandı, trafik akışı durdu

Balıkesir'de yarım saat süren yağmur hayatı felç etti. Bazı kahvehaneleri su basarken, bir spor salonu da camdan giren sular nedeniyle zarar gördü.

POLİSLER TRAFİĞİ KESTİ

Çeşitli mahallelerde su baskınları yaşanırken, trafikte sürücüler de güçlükle ilerledi. Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada, kentin ani bir şekilde aşırı yağışa maruz kaldığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu altyapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun." dedi.

Sındırgı ilçesinde de yağış etkili olurken çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Ekipler yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. (AA-İHA)



