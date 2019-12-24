Balıkesir'de bıçaklanan Afgan hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı ise tutuklandı.

Oto yıkama işinde çalışan Nasip Khan Beytullah'tan (27) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. Beytullah'ın Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ndeki evine giden ekipler, Afgan vatandaşının bıçaklanmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma kapsamında eve yakın bir çöp kutusunda kanlı mont bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve maktulün son olarak vatandaşları A.A. (20) ve R.A.H. (25) ile görüştüğünü tespit etti.

İstanbul'da oldukları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve R.A.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların ifadelerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Nasip Khan Beytullah'ı bıçakla öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

