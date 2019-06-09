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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edremit istikametine giden Ömer Bilimli idaresindeki 78 AAE 499 plakalı otomobille Ali Can Özçelik'in kullandığı 77 BC 235 plakalı otomobil, Postacı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Metin ve Süheyla Bilimli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolu kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye Kaza

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