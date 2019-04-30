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Balıkesir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Susurluk ilçesinde, sahte Osmanlı sikkelerini satarak bir kişinin 150 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen şüpheli aranıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kişi, sahte Osmanlı sikkeleri karşılığında 150 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de ikamet eden D.K'nin telefonuna "Eski bir evi yıkarken duvar içerisinde ufak bir küp buldum. İçinde Osmanlı parası vardır. Bana dönüş yap." şeklinde mesaj geldi. Numarayı arayan D.K, kendisini M. olarak tanıtan şüpheliyle Susurluk ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde buluştu ve iki adet Osmanlı sikkesini alarak tekrar Kocaeli'ye döndü.

Sikkelerin gerçek olduğunu öğrenen D.K, kendisini arayan kişiden 7 bin sikkeyi 150 bin liraya aldı. Kocaeli'ye döndüğünde sikkelerin sahte olduğunu öğrenen ve Susurluk'a gelen D.K, M'ye ulaşamayınca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, söz konusu şüphelinin S.I. olduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dolandırıcılık Osmanlı sikkesi

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