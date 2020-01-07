HABER
  4. Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı

Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ruhsatsız silah bulundurduğu ve kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Reşadiye Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 11 otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 158 dolu av tüfeği kartuşu, 123 tabanca mermisi, 2 komando bıçağı, 1 kama, 1 sustalı bıçak, 1 muşta ve 3 oto teybi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralıMalatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki kadın gözaltına alındıSamsun'da uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki kadın gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen operasyon

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.