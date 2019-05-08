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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Kepsut, Edremit ve Karesi ilçelerindeki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut, Edremit ve Karesi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kepsut ilçesine uyuşturucu madde götürüleceği istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hotaşlar Köprüsü mevkisinde bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Araçtaki M.A.A'nın üzerinde yapılan aramada 50 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin esrarı teslim edeceği M.E de ilçe merkezinde yakalandı.

Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'nde ise bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, hareketlerinden şüphelenilen M.D, M.A, İ.G. ve M.G'nin üzerini aradı. Şüphelilere ait çanta içinde 118 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde de üzerinde yapılan aramalarda 2 gram esrar bulunan G.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir Edremit Jandarma Karesi Kepsut uyuşturucu operasyonu

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