Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi yakalandı

Balıkesir’de narkotik ekipleri ve dedektör köpeklerle düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 46 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde bir haftalık süreçte il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Söz konusu operasyon ve aramalarda özel eğitimli köpekler "Helyus", "Eko" ve "Tomo" da kullanıldı.

Aramalarda, 1 kilo 200 gram bonzai, 700 gram skunk, 250 gram esrar, bin 860 adet uyuşturucu hap, 55 ecstasy hap, 21 gram metamfetamin, 13 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 32 adet fişek, 161 parça sikke ve tarihi obje ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 100 lira ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan lişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

