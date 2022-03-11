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Balın faydaları neler? Bal neye iyi gelir? Kestane balı ile çiçek balının özellikleri nelerdir?

11.03.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılardan tatlılara kadar sağlık için şifa kaynağı olan balın faydaları özellikle küçük yaştan itibaren çocuklarda oldukça yüksek. Hastalıkların önlenmesi, vücut bağışıklığının güçlenmesi ve vitamin gibi pek çok değerli mineral ve enzimin takviye edilebilmesi adına balın düzenli ve önerilen miktarlarda tüketilmesi öneriliyor.

Balın faydaları neler? Bal neye iyi gelir? Kestane balı ile çiçek balının özellikleri nelerdir?

Balın özellikle anzer balı, çam, çiçek ve kestane balı gibi doğal bir şekilde üretilmiş ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayanların tüketilmesi gerekiyor. Özel tatlandırıcılar, çeşitli kimyasalların eklendiği ballar, şifa kaynağı olmaktan çok uzak olduğu gibi pek çok farklı sağlık problemine yol açabiliyor.

BALIN FAYDALARI

Bağışıklık sistemi üzerinde en etkili ürünlerden bir tanesi olan bal, çiçeklerdeki nektarın özel bir şekilde vücutta emilmesini sağlar. Özellikle kış dönemlerinde artan gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltan bal, güçlü bağışıklık sistemi sayesinde vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasına imkân tanır. İçeriğinde vitamin, mineral, aminoasit ve enzim bol miktarda olduğundan dolayı vücutta eksiklik duyulabilecek pek çok vitamin ve minerallerin alınmasını ve depolanmasını sağlar. Bu saatte çeşitli hastalıkların ortaya çıkması önleyen bal ile vücut daha sağlıklı bir şekilde çalışabilir.

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Antimikrobiyal ve antifungal etkisi bulunan bal, yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Hızlı bir toparlanma ve tedavi sürecinde tüketilmesi gereken ürünlerden bir tanesi olan bal, üstelik demir ve kırmızı kan ücretlerinin eksikliğine kadar pek çok farklı rahatsızlıkta da etkin bir rol üstlenir.

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARINI İYİLEŞTİRİR

Çok kişi tarafından bilinmese de bal bağırsak florasının düzenlenmesinde oldukça etkili bir prebiyotiktir. Doğal prebiyotik olduğundan dolayı bağırsak ve sindirim sorunlarında tüketilebilecek olan bal, kısa süre içerisinde etkisini göstererek düzenleme sağlar.

İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile birlikte enerji elde etmek isteyen kişilerin de tüketebileceği bal, doğal olması sayesinde de herhangi bir yan etki olmadan sağlıklı bir enerji ürünü olarak kabul ediliyor.

ÇİÇEK BALI, ÇAM BALI, KESTANE BALI...

Balın genel olarak faydaları bu şekilde olurken çiçek balı, çam balı ve kestane balı gibi özel olarak üretilmiş olan ballarda da bal türüne göre farklı etkiler elde edilebiliyor. Kestane balının astım ve akciğer gibi solunum yolu problemlerinde çok daha etkili olduğu bilinirken çiçek balı kalsiyum ve demir açısından çok daha zengin olması nedeniyle bu tür sorunlara karşı kullanılabilir.


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