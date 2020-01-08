Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

'Balistik füze nedir?' sorusu İran'ın ABD'ye ait üsleri balistik füzelerle vurmasından sonra internette en çok cevabı aranılan soruların başında geliyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran, ABD'ye karşı ilk misillemesini Irak'ta bulunan iki ABD üssünü balistik füzelerle vurarak gösterdi. 'Balistik füze nedir?' sorusunun ayrıntıları haberimizde...

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERi VE MENZİLLERİ

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan sistemdir.

