Balkanlarda olumsuz hava koşulları

ZAGREB (AA) - Hırvatistan ve Bosna Hersek'te dün akşamdan beri etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hırvatistan'da kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaç dalları kırılırken, Bosna Hersek'te meydana gelen taşkınlarda çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Hırvatistan Acil Yardım Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Zagreb'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı ifade edildi, üzerine ağaç dalları düşen iki kişinin yaralandığı ve park halindeki çok sayıda aracın zarar gördüğü bildirildi.

Acil yardım ekiplerinin meydana gelen hasarı tespit etmek ve ağaç dallarını temizlemek için alanda çalışmalarını sürdüğünü belirtilen açıklamada, dün akşamdan beri 250'ye yakın acil durum çağrısı alındığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı da bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından etkilenen bir diğer Balkan ülkesi de Bosna Hersek oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Bihac şehrinde etkili olan sağanak nedeniyle Una Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye ulaşırken, yer yer meydana gelen taşkınlarda çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Yağışlı havanın bölgede hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

