HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balkona çıkan kadın büyük şok yaşadı! "Polisi ara diye feryat ettim"

Balkona çıkan kadın büyük şok yaşadı! "Polisi ara diye feryat ettim"

19.07.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir binanın 2. katında oturan Hatice Vatansever, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. Balkonda 3 kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in bağırması üzerine şüpheliler kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Vatansever, "Balkonda camımın önünde 1'i yarı çıplak 3 kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, M. polisi ara diye feryat ettim" dedi.

Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, 'balkonumda ne yapıyorsunuz?' diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı. Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü.

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto1

Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto2

"BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI"

Hatice Vatansever yaşadığı korku dolu anları anlattı. Vatansever, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuğum balkonda birilerinin olduğunu söyledi. Ben de koştum, geldim. Balkonda camımın önünde biri yarı çıplak üç kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, M. polisi ara diye feryat ettim. Ondan sonra onlar hemen buradan bir çırpıda çıktılar. Onlar çıktılar ama ben buradan izliyorum. Sesleri geliyor. O esnada üst komşum videoyu çekmiş. Onların gelip gittiğini ve benim bitişiğimdeki binanın yanındaki daireye giriyorlar" dedi.

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto3

"HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hatice Vatansever, birkaç gün önce de binalarında hırsızlık girişimi yaşandığını belirterek, "Ben hırsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü, ondan birkaç gün önce de bir hırsızlık girişimi yaşandı binamızda. Komşularımız 'hırsız var' diye bağırdı. Yangın merdiveninden giderken birkaç kişiyi görmüşler. Ondan sonra da balkonumda biz adamları gördük. Polisleri ben aradım. Ben çağırdım. Arama yaptılar o apartmanda hiçbir şey bulamadılar. Sonra bakacaklarını söylediler. Sonra da ses çıkmadı. Bu kişilerin oturma izni bulunmayan Fas uyruklu kaçak kişiler olduğunu ve bitişiğimizdeki 3 numaralı dairede oturduklarını öğrendik" diye konuştu.

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto4

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto5

sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_5394_dhaphoto6
sultangazide-balkona-cikan-kadin-korku-dolu-anlar-yasadi_9043_dhaphoto7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan adama 'iyi hal' indirimi! Kendi minibüsünde suçüstü yakalanmıştıArkadaşının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan adama 'iyi hal' indirimi! Kendi minibüsünde suçüstü yakalanmıştı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.