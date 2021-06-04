HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balkondan düşen yaralı oğlunu gören anne gözyaşlarına boğuldu

Balkondan düşen yaralı oğlunu gören anne gözyaşlarına boğuldu

04.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından düştü. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen anne güçlükle sakinleştirildi.

Balkondan düşen yaralı oğlunu gören anne gözyaşlarına boğuldu

Muhammet Bazaroğlu, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. Bazaroğlu, dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü. Ağaçlık alana düşen Bazaroğlu'nun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

850a4f6b1afcc5e7e5ea8fe401465c21

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

d47af7f734588803ef337e728d2144f2

"ONU AĞAÇLAR KURTARDI"

Görgü tanığı Nurcan Sağlam "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Hepsi iç çamaşırından çıktıHepsi iç çamaşırından çıktı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.