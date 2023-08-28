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Balkondan düşüp öldü, sokak savaş alanına döndü! Eskişehir'deki bir evde patlama... Dehşet anları!

28.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle balkondan sokağa düşen 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil hayatını kaybetti. . Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Balkondan düşüp öldü, sokak savaş alanına döndü! Eskişehir'deki bir evde patlama... Dehşet anları!

Eskişehir’de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil’in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil’in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi.

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SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.

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PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerindeki patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde 4’ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü.

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İtfaiye ve polis ekiplerince patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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(DHA)


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patlama Eskişehir

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