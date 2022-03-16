HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu

Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu

16.03.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kadın, komşularını balkondan ateş ederek vurdu. Yaralanan karı-koca hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) balkondan ateş etti.

AW570488_01

Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

AW570488_02

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

AW570488_05

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AW570488_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedon’un oyuncu yeğenine hırsızlık şoku! Fedon’un oyuncu yeğenine hırsızlık şoku!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Dikkat çeken karar! O Ukraynalıları ülkeye almadılarDikkat çeken karar! O Ukraynalıları ülkeye almadılar
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.