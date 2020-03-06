Baltalı cinayette tüyler ürperten detaylar!

İstanbul Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Afganistan uyruklu Fazilet A. (29) hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Hasan Özbek ile sanık Fazilet A.'nın birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu ve aralarında geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Fazliet A.'nın eşine husumet beslediği, onu öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için balta temin ettiği belirtildi. 24 Kasım 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Özbek'in eve geldiği ve diğer odada bulunan sanık ile hiç karşılaşmadan evin salonuna geçerek çocukları ile oyalandığı kaydedildi. Sanık Fazilet A.'nın çocukları uyuttuktan sonra maktulün uyumasını beklemeye başladığı aktarıldı.

1,5 SAAT BAŞINDA BEKLEDİ

Özbek'in salonda uyuduğu ve sanık Fazilet A.'nIn saat 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, beden ve ruh bakımından kendisini savunma imkanı bulunmayan maktulün kafa bölgesine 13'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. İddianamede sanığın 1,5 saat kadar maktulün başında bekleyerek kesin bir şekilde öldüğünü anlamasıyla saat 05.00 sıralarında odadan çıkarak, baltayı mutfağa attığı belirtildi. Fazilet A.2nın alt komşusu Fatma Fisun'a sabah saatlerinde durumu anlattığı ve Fisun'un polise haber vermesi ile soruşturmanın başladığı kaydedildi.