HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baltalı cinayette tüyler ürperten detaylar!

Baltalı cinayette tüyler ürperten detaylar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Afganistan uyruklu Fazilet A. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Baltalı cinayette tüyler ürperten detaylar!

İstanbul Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Afganistan uyruklu Fazilet A. (29) hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Hasan Özbek ile sanık Fazilet A.'nın birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu ve aralarında geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Fazliet A.'nın eşine husumet beslediği, onu öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için balta temin ettiği belirtildi. 24 Kasım 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Özbek'in eve geldiği ve diğer odada bulunan sanık ile hiç karşılaşmadan evin salonuna geçerek çocukları ile oyalandığı kaydedildi. Sanık Fazilet A.'nın çocukları uyuttuktan sonra maktulün uyumasını beklemeye başladığı aktarıldı.

1,5 SAAT BAŞINDA BEKLEDİ

Özbek'in salonda uyuduğu ve sanık Fazilet A.'nIn saat 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, beden ve ruh bakımından kendisini savunma imkanı bulunmayan maktulün kafa bölgesine 13'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. İddianamede sanığın 1,5 saat kadar maktulün başında bekleyerek kesin bir şekilde öldüğünü anlamasıyla saat 05.00 sıralarında odadan çıkarak, baltayı mutfağa attığı belirtildi. Fazilet A.2nın alt komşusu Fatma Fisun'a sabah saatlerinde durumu anlattığı ve Fisun'un polise haber vermesi ile soruşturmanın başladığı kaydedildi.

EYLEM TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suçun işlenişinde kullanılan baltadan damlayan kan veya doku parçaları bulunması gerekirken böyle bir ize rastlanmamış olması nedeniyle, şüphelinin baltaya buluşan kan ve doku parçalarının kuruması için yeterli olacak bir süre maktulün başında beklediğinin anlaşıldığı değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin otopsi raporuna göre maktulün kesici ve ezici alet yaralanması sonucu gelişen beyin kanamasıyla öldüğüne yer verildi. Sanık Fazilet A.'nın maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve Fazilet A.'nın maktulün başında bekleyerek kesin bir biçimde öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım istemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği kanaatine ulaşıldığı ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Fazilet A. hakkında, "Beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik olduBartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zeytinburnu balta

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Diğer Haberler
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek üzere adliyeye geldi

Barış Pehlivan ifade vermek üzere adliyeye geldi

Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu

İstanbul'da kuyumcu kuryesine gasp girişimi! Eşi kurtardı

Yer: İstanbul! Kocasını gaspçılardan kurtardı

Mersin'de heyecanlandıran av: Akdeniz'in mücevheri yakalandı

Türkiye'de yakalandı! Heyecanlandıran av

İstanbul'da tarihi bir şehir! 'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor

'Körler Ülkesi' 2 bin 500 yıllık tarihe ışık tutuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.