Melisa çayı neye iyi gelir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Melisa çayı lif, A ve C vitamini ile çinko, demir, kalsiyum ve folik asit kaynağı olarak görülür. Vücudu rahatlattığı gibi pek çok hastalığın tedavisinde de önemli bir rol üstlenir. Sindirim ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilen melisa çayı, özellikle stresi azaltması ile ön plana çıkar. Bu çayın günce maksimum 2-3 fincan tüketilmesi önerilir ve kullanılmadan önce ise mutlaka bir uzmana başvurulması tavsiye edilir. Genel olarak stres azaltıcı etkisi ile meşhur olan melisa çayı, içerdiği zengin mineral ve vitaminler sayesinde farklı rahatsızlıkların tedavisinde de tercih edilebilir. Doktor tavsiyesi ile önerilen miktarda tüketilen melisa çayı, sindirim ve bağışıklık sistemi hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır. Mide rahatsızlıklarını önleyici bir özelliğinin de olduğu bilinen melisa çayı neye iyi gelir?

Melisa çayı ne işe yarar?

Melisa çayı A ve C vitamini ile potasyum, demir, çinko, kalsiyum ve folik asit bakımından zengin olduğu bilinir. Vücudu rahatlattığı ve strese iyi geldiği düşünülür. Sindirim sistemine olan faydaları ile de ön plana çıkan melisa çayı düzenli olarak tüketildiği takdirde vücuda antioksidan özelliğini de yansıtır. Lif ve tanen bakımından da zengin olmasına karşılık kalorisi düşük bir içecektir. Bağışıklık sistemini daha güçlü kılan melisa çayı faydaları:

Stresi azalttığı düşünülür.

Cildin daha canlı görünmesini de desteklemektedir.

İçerdiği lif ve değerli mineraller sayesinde sindirim sistemi sağlığı üzerinde olumlu bir rol oynar.

Düzenli tüketildiği takdirde baş ağrısına karşı koruyucu bir etki gösterir.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Ödem atma sürecinde de aktif rol oynar.

Sakinleştirici etkisiyle depresyon, duygudurum bozuklukları ve panik atak gibi durumların tedavisinde yardımcı olur.

Diüretik özelliği sayesinde böbrek taşı gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesini destekler.

Antioksidanlar bakımından zengindir.

Ödem atmaya yardımcı olduğu gibi idrar yolları enfeksiyonlarının giderir.

Mideyi rahatlattığı düşünülen melisa çayının, gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azalır.

Regl döneminde meydana gelen ağrıları azaltır.

Kış aylarında oluşabilen soğuk algınlığının tedavisini de destekler.

Melisa çayı nasıl yapılır?

Gelişim sürecini ve hormon dengesini etkileyebilen melisa çayının 16 yaşından küçük kişiler ile hamile ve emziren kadınlar tarafından kullanılmaması önerilir. Ancak doktor onayı alan bireyler melisa çayının faydalarından yararlanabilmek için bu içeceği günde en fazla 2-3 fincan kadar içebilir. Melisa çayı, sakinleştirici bir etkisi bulunduğu için yatmadan 1 saat önce tüketilmesi önerilen bir içecektir. Bununla birlikte melisa çayının tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir. Evlerde kolaylıkla uygulanabilen melisa çayı tarifi için yarım litre su ve 1 tatlı kaşığı melisa yaprağı yeterli olacaktır. bu çayın hazırlanması için gerekli olan malzemelerdendir.

Melisa çayı nasıl demlenir?

Şifalı yönleri ile ön plana çıkan melisa çayının hazırlanması için ilk olarak yarım litre su kaynatılmalıdır.

Kaynatılmış yarım litre suya, 1 tatlı kaşığı melisa yaprağının eklenmesi gerekmektedir.

Melisa yaprağı eklendikten sonra 10 dakika demlenen çay, rahatlıkla tüketilebilmektedir.

İsteyen kişiler bu çayı içerken bal veya limon ile tatlandırmayı da tercih edebilmektedir.

Melisa çayı zayıflatır mı?

Diüretik özelliği sayesinde melisa çayı ödem atma sürecini destekler. Yağ yakma ve kilo verme sürecinde de aktif bir rol oynar. Ancak melisa çayı zayıflamak için kullanılmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmasında yarar vardır.

Melisa çayı adet söktürür mü?

İçerdiği değerli vitamin ve mineraller ile melisa çayı, menstrual dönemde meydana gelebilen ağrıların azaltılmasında rol üstlenir. Ancak melisa çayının regl döneminin düzenli olmasını sağladığına yönelik net bir bilgi yoktur. Dolayısıyla regl düzensizliği olan kişiler, mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır.