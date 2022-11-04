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Şerbetçi otu çayı faydaları nelerdir? Şerbetçi otu çayı nasıl yapılır?

04.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan her bitkinin insan sağlığına faydalı olan çeşitli özellikleri vardır. Bilinçli şekilde tüketildiği zaman bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici etkileri de bulunur. Şerbeti otu da çay olarak tüketildiği zaman özellikle kadınların menopoz dönemlerinde olumlu etkileri ile bilinir. Alternatif tıbbın ilaç olarak kabul ettiği bitkiler arasında yer alır. Kurutulduğu zaman yağ ve krem yapımında da kullanılır. Çay olarak tüketildiğinde birçok faydası olan şerbetçi otu ne işe yarar?

Şerbetçi otu çayı faydaları nelerdir? Şerbetçi otu çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Şerbetçi otu çayı neye iyi gelir?
  • Şerbetçi otu çayı nasıl yapılır?
  • Şerbetçi otu çayı zayıflatır mı?
  • Şerbetçi otu çayı adet söktürür mü?

Bazı bitkiler ilaç yapımında da kullanılır. Kaynar su ile demlenerek birçok hastalığın iyileşmesine yardımcı olan bitkiler de vardır. Şerbetçi otu aktarlardan kolayca temin edilebilen bir bitkidir. Alternatif tıbbın ilaç olarak kabul ettiği bitkiler arasında yer alır. Şerbetçi otu kendirgiller adı ile bilinen bir bitki ailesinin üyesidir. Çok bilinen bir ot değildir. Kozalağa benzeyen bir görüntüsü vardır. Şerbeti otu bitkisi aktarlardan temin edilebilir. Daha çok kaynar su ile demlenerek çay formunda tüketilir. Hazırlanışı oldukça kolay olan bitki çayları arasında yer alır. Birçok vitamin ve mineral barındırır. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum da içerir. Sakinleştirici etkisi ile doktor onayı doğrultusunda depresyon gibi durumlar için önerilen bir bitki çayı türü olan şerbetçi otu çayı ne işe yarar?

Şerbetçi otu çayı neye iyi gelir?

Pek çok faydası olmasına rağmen çok bilinmeyen şerbetçi otu çayı faydaları:

  • Sinir sistemini düzenleme etkisi vardır. Sakinleştirir ve yatıştırır.
  • Mide ağrılarını hafifletmede yardımcı olur.
  • Adet döneminde görülen sancıların azalmasını sağlar.
  • Adet düzenleyici etkisi de olduğu bilinir.
  • İştah açıcı özelliği vardır.
  • Sindirim sistemini düzenlemede yardımcıdır.
  • Ödem atmayı sağlar.
  • Kemik erimesine engelleyici etkisi ile bilinir.
  • Kanser ile savaşan kişilere destek olduğu söylenmiştir.
  • Uykusuzluk sorunu olan kişilerin sık tercih ettiği bitki çayları arasındadır.
  • Romatizmadan kaynaklı ağrıları hafifletmede etkilidir.
  • Prostat kanserine iyi gelir.
  • Sakinleştirici etkisinin yanı sıra gün içinde içildiği saate göre enerji de verir.
  • Hormonları olumlu yönde etkiler.

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Tüm besinler gereğinden fazla tüketildiğinde vücutta zararlara sebep olabilir. Şerbetçi otu çayı da günde bir bardaktan fazla tüketilmemelidir. Alerjik bünyeler, anne adayları, bir hastalığın tedavi sürecinde olanlar, düzenli ilaç kullananlar başta gelmek üzere doktor onayı olmadan tüketilmesi doğru değildir. Aksi takdirde yararı değil zararı olacaktır. Bilinen bazı yan etkileri şu şekildedir:

  • Depresyon durumunu tetikleyebilir.
  • Çocuklar için zararları bulunur.
  • Mide bulantısına sebep olabilir.
  • Baş dönmesine neden olabilir.

Şerbetçi otu çayı nasıl yapılır?

Birkaç dakika içinde kolayca hazırlanan şerbetçi otu çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:

  • Bir tatlı kaşığı silme kuru şerbetçi otu (Aktarlardan temin edilebilir.)
  • Bir bardak temiz içme suyu
  • Arzuya ve damak tadına göre bir çay kaşığı kadar bal

Şerbetçi otu çayı nasıl demlenir?

Su ile birlikte kaynatıldığı takdirde içerdiği vitaminler ve mineraller etkisini kaybedecektir. Bu sebeple önceden kaynatılmış temiz içme suyuna atılarak bekletilir. Bu sayede demlenmesi sağlanır. Gün içinde bir bardak tüketilmesi yeterli olacaktır. Her besin için geçerli olduğu gibi şerbetçi otu çayı da aşırı tüketildiğinde bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Gerekli malzemeler temin edildikten sonra şu şekilde hazırlanır:

  • Bir bardak temiz içme suyu cezvede kaynatılır.
  • Bir çay kaşığı dolusu şerbetçi otu kaynatılmış olan suyun içine atılır.
  • Beş dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Damak tadı tercihine göre içine bir çay kaşığı bal da eklenebilir.

Şerbetçi otu çayı zayıflatır mı?

Şerbetçi otu çayı sindirim sistemini düzenler, metabolizma ve bağırsak çalışmasını hızlandırır. Bu sayede kilo vermek isteyen kişilere zayıflama konusunda yardımcı olur. Ancak iştah açıcı olması nedeniyle çok fazla tüketilirse kilo aldırabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir bitkinin ya da bitkisel ürünün zayıflatıcı ya da bölgesel inceltici etkisi yoktur. Bu yüzden bitkisel ürünleri düzenli olarak kullanmak istiyorsanız mutlaka bir diyetisyene başvurmanız önerilir.

Şerbetçi otu çayı adet söktürür mü?

Şerbetçi otu çayının adet söktürücü ve adet düzenleyici özelliği olduğu bilinir. Regl dönemini düzenleyen ve özellikle regl öncesi, regl zamanı ve regl sonrası dönemlerde yaşanan ağrıları ve krampları, sakinleştirici etkisi sayesinde azaltır ve daha rahat bir dönem geçirilmesini sağlar. Şerbetçi otu çayı regle iyi gelmesinin yanı sıra menopoza da iyi gelir, hormon çalışmasını düzenler. Ancak çok fazla tüketilirse hormonal rahatsızlıklara neden olabilir.

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