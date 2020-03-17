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'Bana cinleri musallat ettin' bahanesiyle komşusunu öldürdü! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Ankara Keçiören'de komşusunu "cinleri musallat etti" bahanesiyle öldüren zanlı tutuklandı.

'Bana cinleri musallat ettin' bahanesiyle komşusunu öldürdü! Yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ve 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ersin Aydın, 3
ay önce komşusu ve yakın arkadaşı Recep Ertuğral ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusunu "Bana cinleri musallat ettin" diyerek yanında bulunan bıçakla kovalayan Aydın, çevredekilerin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANMIŞTI

Aydın, 15 Mart'ta gece saatlerinde Ertuğral'ı telefonla arayarak görüşmek istedi. Komşusunun evinin önünde bir süre bekleyen zanlı, tesisatçılık yapan ve işinden evine dönen Ertuğral'a yaklaşarak yanında bulunan silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Ertuğral, kaldırıldığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerine yakın bir pakta suç aleti silah ile yakaladı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, komşusu ve arkadaşı olan Ertuğral'ı kendisine cinleri musallat ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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