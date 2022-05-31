"Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım" demişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözlerine tepkiler sürüyor

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Partili kadın bir üyeye, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? Allah allah, ayıp oluyor el sallamak falan. Ben evli barklı adamım, öyle şey olmaz" şekilde seslenmişti.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

Tanju Özcan'ın sözlerine tepkiler sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın nin kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

"TAKIM ELBİSELİ, KIRAVATLI IRKÇILAR..."

Çelik'in ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz'dan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Küçükyılmaz, "Gaziantep’te Suriyeli teyzemize tekme atan mahluk adaletin ellerinde. Ancak onu azmettiren takım elbiseli, kravatlı ırkçılar kürsülerden halen kadınlara hakaret etmeyi sürdürüyor. Onların da milletin sandığına gömüleceği gün yakındır inşallah." şeklinde tepki gösterdi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tanju Özcan geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay sonrası da tepkilerin odağı olmuştu. Bir program sırasında yanına gelen ve "Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" diyen bir kadına gülerek cevap verdiğini belirten Özcan, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" şeklinde yanıt verdiğini ifade etmişti.

