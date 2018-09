Bandırma’da festival başladı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen '29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali' festival yürüyüşü ile başladı.

Bandırma Korozman Kavşağı'ndan başlayan ve sahil bandında sona eren festival yürüyüşüne Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, animasyon ekipleri ve yaklaşık 500 kişi katıldı. Festival yürüyüşü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Makedonya halk ekibinin sahne aldığı gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmalıların birbirinden farklı kültürel etkinliklerle buluşacağını söyledi. Mirza, "Bandırma her alanda çok canlı yaşamıyla, her anı dolu dolu yaşayan bir kenttir. Son günlerde bu canlılık farklı bir boyut kazanmıştır. Sahil şenliği ile başlayan, 17 Eylül kurutuş günü coşkusunu yansıtan programlarla kentimizi sarmıştır. Bugünde 29'uncu kez sizlerle buluşan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali yeni güzelliklerle sizlere ‘merhaba’ diyor" dedi.

Başkan Mirza’nın konuşmasının ardından 'Umut' resim, seramik, cam sergisi, 'Bandırma’dan izlenimler' isimli fotoğraf sergisi, “Bandırma temalı hediyelik eşya tasarım yarışması sergisi ve 'Sevgi Duvarı' isimli 150 seramik eserinden oluşan projenin açılışı gerçekleştirildi. 23 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalde Ece Seçkin 21 Eylül, Ceza 22 Eylül, Demet Akalın 23 Eylül akşamları Cumhuriyet Meydanı’nda halk konserleri verecek. Konserlerin yanı sıra festivalde tiyatro ve sergiler de Bandırmalı sanatseverler ile buluşacak.

