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Banka hesaplarında 3 milyar 500 milyon liralık işlem belirlendi! 11 ildeki bahis operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı

04.04.2023 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun merkezli 11 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis ve suç operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 65 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin ise 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.

Banka hesaplarında 3 milyar 500 milyon liralık işlem belirlendi! 11 ildeki bahis operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlattı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakaladı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

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3 MİLYAR 500 MİLYON TL'LİK İŞLEM HAREKETİ

Soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandığını duyurmuştu. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bahis

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