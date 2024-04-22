HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Ciddi bir maaş alıyordum ama artık daha yüksek bir gelir elde ediyorum' Herkese tavsiye etti

Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Ciddi bir maaş alıyordum ama artık daha yüksek bir gelir elde ediyorum' Herkese tavsiye etti

22.04.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de uzun yıllar bir bankada yönetici olarak çalıştıktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getiren Barbaros Yeşilgün, "Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti" dedi. Arıcılık yapmak için bankadaki işinden ayrılan Yeşilgün, bankada yönetici olarak çalıştığı işinde ciddi bir maaş aldığını ancak şu an yaptığı işte bankacılık hayatında elde ettiği gelirden daha yüksek bir gelir elde ettiğini söyledi.

Mersinli 36 yaşındaki Barbaros Yeşilgün, uzun yıllar finans sektöründe çalıştı. Bu süreçte evlenen iki çocuk sahibi Yeşilgün, bir yandan bankada yönetici olarak çalışırken, diğer yandan da doğal yaşam arayışı içerisine girdi. Bu sırada hafta sonları hobi olarak arıcılık yapan Yeşilgün, bir süre daha devam ettiği ’beyaz yakalı’ olarak nitelendirilen işinden ayrılarak arıcılık yapmaya başladı.

"3-5 KOVANLA BAŞLADIĞIM BU SERÜVENİ 250 KOVANA KADAR YÜKSELTTİK"

Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mevkiinde arıcılık yapan Yeşilgün, şu anda 250 kovanla Toros Dağları’nda bal üretimi yaptığını söyledi. Yaklaşık 9 yıldır arıcılık yaptığını belirten Yeşilgün, Mersin’de arıcılık yapan birçok işletme bulunduğunu ifade etti. Bunların büyük bir bölümünün gezgin arıcı olduğunu dile getiren Yeşilgün, "Biz de bu gezgin arıcılardan biriyiz. Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti. 3-5 kovanla başladığım bu serüveni kademeli olarak 40-50 kovan derken 250 kovana kadar yükselttik" diye konuştu.

AW187374_02

"İŞLETMEMİZİ DE BÜYÜTTÜK, GELİRİMİZ DE BİZLERE YETER OLDU"

Yeşilgün, bankada yönetici pozisyonunda çalıştığı dönemde ciddi bir maaş aldığını belirtti. Aldığı ayrılık kararının ardından maaş anlamında ilk etapta panik yaşadığını anlatan Yeşilgün, "Çünkü arıcılık sektöründe bir sene boyunca mücadele edip bir kere hasat edebiliyorsunuz. Senede bir defa gelir sağlıyorsunuz. Bu sağladığınız gelirle de bir sene boyunca geçinmeniz gerekiyor. Aylık bir gelir elde eden biri olarak bu şekilde bir gelir türüne geçince ilk önce bir panik yaşadık ama sonrasında arılarımız bizi hiçbir şekilde eli boş göndermediği için dağlardan elde ettiğimiz gelirle ciddi anlamda işletmemizi de büyüttük, gelirimiz de bizlere yeter oldu" dedi.

AW187374_03

Arıcılığın bazı yıllar verimli, bazı yıllar ise daha az verimli bir sektör olduğunu vurgulayan Yeşilgün, bu nedenle ’ak akçe kara gün içindir’ düşüncesiyle yaşamak gerektiğine işaret ederek, "Mesela iki sene önce çok yüksek bal tonajı oldu, iyi bir gelir elde ettik. Ama bir önceki yıl çok az tonaj oldu ve kemer sıkmak zorunda kaldık. Fakat totalde baktığımız zaman bankacılık hayatında elde ettiğim gelirden daha yüksek bir gelir elde ettiğimi açıkça ifade edebilirim" diye konuştu.

AW187374_04

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ DOĞAL HAYATTA YAŞAMAMIZDIR"

Arıcılığa başladıktan sonra hayatında yaşanan değişimden de bahseden Yeşilgün, şöyle devam etti:

"Önce şehrin kalabalık trafiğinden, gürültüsünden, egzoz gazlarından, kirliliğinden uzak kalmak olağanüstü bir duygu. Her sabah barakamın önünde çiçeklerin arasında, arılarımın sesleriyle uyanıyorum. En önemlisi sağlıklı bir hayat sürüyorum, temiz havadayım. Sürekli yaylalarda temiz, doğal sular içiyoruz, doğal besleniyoruz. Ve en büyük karımız aslında bizim mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamamız. Yani maddiyat bizim işte ikinci planda. Yapmış olduğumuz bu işte en büyük avantajımız doğal hayatta yaşamamızdır."

AW187374_05

"KENDİMİ AKVARYUMUN İÇERİSİNDE YAŞIYOR GİBİ NİTELENDİRİYORDUM"

Uzun yıllar bankacılık yapmış biri olarak kendisini ’akvaryumun içerisinde yaşıyormuş’ gibi nitelendiren Yeşilgün, "Her sabah bankaya gelip bir camekanın içerisinde müşterilerimi ağırlıyordum" dedi.

AW187374_06

Kendisi gibi doğal yaşamı seçmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Yeşilgün, şunları kaydetti: "Herkese tavsiye ederim. Böyle beyaz yakalı olup da ’ben bir şeyler yapmak istiyorum, artık kendi işimi yapacağım, doğal hayata geçeceğim’ diyen arkadaşlar kesinlikle korkmasınlar. Ama şu da var; öncesinde benim bankacılık hayatımda yaptığım gibi bu işi iyi bilen bazı üreticilerin yanında hafta sonları kendilerini geliştirsinler. Hangi sektörde, hangi meslek dalında olursa olsun, hafta sonlarında bu tarz aktivitelerde bulunarak, kişisel kabiliyetlerini geliştirsinler. Bu kabiliyetlerini geliştirdikten sonra kendi işletmelerini kuracak güveni zaten yakalayacaklardır. Bu kararın akabinde de işlerine dört elle sarılsınlar ve görecekler ki çok mutlu ve çok iyi kazançlar elde edecekler. Kesinlikle korkmamalarını tavsiye ediyorum." (İHA)

AW187374_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim'Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim'
8 ilde büyük operasyon! 82 tanesi imha edildi8 ilde büyük operasyon! 82 tanesi imha edildi
MYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağızMYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağız
Anahtar Kelimeler:
Yönetici Arıcılık banka maaş gelir
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Daha yüksek gelir elde ediyorum'

Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Daha yüksek gelir elde ediyorum'

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.