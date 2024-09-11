Banu Alkan Güllü'nün üzerine yürüdü! Ünlüler Çiftliği kavgası yıllar sonra gündem oldu: "Seni dövmeyeceğim"

Banu Alkan, Ferhat Güzel, Ceylan, Hakan Ural, Güllü ve Seren Serengil'i bir araya getirmeyi başaran 2004 yılında Ünlüler Çiftliği isimli program yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti.

Elektriğin ve suyun olmadığı bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ünlüleri, doğal yaşamda bir süre izlemiştik. Kavgalar, entrikalar, ilginç anlarla dolu bir programdı. Temizlikten ve ev işlerinden dolayı tartışmalar yaşanan evde, Banu Alkan'ın yerleri sildiği paspasla yemek masasını silmesi ekran karşısındaki izleyicileri şoke etmişti.

Öylesine garip bir programdı ki Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal bile yarışmacılar arasındaydı. Armağan Çağlayan'ın bir araya getirdiği bu kadroyla ilgili de yıllar sonra herkesin merak ettiği kavga görüntüsü yayınlandı.

BANU ALKAN GÜLLÜ'NÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Yıllar önce yaşanan kavgada Banu Alkan, diğer ünlülere sigara içmemeleri konusunda ısrar edince ortalık karışıyor. Hanım Ağa seçilemeyen Alkan, Güllü'ye bu konuda sataşınca Güllü de "Seni dövmeyeceğim, ellerime yazık" diyerek yanıt veriyor.

Bu sözün ardından da Güllü'nün üzerine yürüyen Banu Alkan, "Sen kimsin de beni döveceksin. Sen al da poponu döv. Banu Alkan'ı kıskandığın belliydi" cevabını veriyor. O kavga ise yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu ve "Keşke bir daha çekilse" yorumları yapıldı.