MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banu Alkan Güllü'nün üzerine yürüdü! Ünlüler Çiftliği kavgası yıllar sonra gündem oldu: "Seni dövmeyeceğim"

Banu Alkan Güllü'nün üzerine yürüdü! Ünlüler Çiftliği kavgası yıllar sonra gündem oldu: "Seni dövmeyeceğim"

11.09.2024 12:24
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı

2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.09.2024 12:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında birçok ünlüyü bir araya getiren Ünlüler Çiftliği programında yaşanan Banu Alkan ve Güllü kavgası yıllar sonra yayınlandı. O kavga kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Banu Alkan, Ferhat Güzel, Ceylan, Hakan Ural, Güllü ve Seren Serengil'i bir araya getirmeyi başaran 2004 yılında Ünlüler Çiftliği isimli program yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti.

Elektriğin ve suyun olmadığı bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ünlüleri, doğal yaşamda bir süre izlemiştik. Kavgalar, entrikalar, ilginç anlarla dolu bir programdı. Temizlikten ve ev işlerinden dolayı tartışmalar yaşanan evde, Banu Alkan'ın yerleri sildiği paspasla yemek masasını silmesi ekran karşısındaki izleyicileri şoke etmişti.

Öylesine garip bir programdı ki Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal bile yarışmacılar arasındaydı. Armağan Çağlayan'ın bir araya getirdiği bu kadroyla ilgili de yıllar sonra herkesin merak ettiği kavga görüntüsü yayınlandı.

Ekran görüntüsü 2024-09-11 120910

BANU ALKAN GÜLLÜ'NÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Yıllar önce yaşanan kavgada Banu Alkan, diğer ünlülere sigara içmemeleri konusunda ısrar edince ortalık karışıyor. Hanım Ağa seçilemeyen Alkan, Güllü'ye bu konuda sataşınca Güllü de "Seni dövmeyeceğim, ellerime yazık" diyerek yanıt veriyor.

Ekran görüntüsü 2024-09-11 120948

Bu sözün ardından da Güllü'nün üzerine yürüyen Banu Alkan, "Sen kimsin de beni döveceksin. Sen al da poponu döv. Banu Alkan'ı kıskandığın belliydi" cevabını veriyor. O kavga ise yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu ve "Keşke bir daha çekilse" yorumları yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Güllü
En Çok Okunan Haberler
Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Kredi kartı ve banka kartı ile zorunlu oldu: 7 bin liradan fazla alışveriş yapanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı resmen duyurdu

Kredi kartı ve banka kartı ile zorunlu oldu: 7 bin liradan fazla alışveriş yapanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı resmen duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.