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Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 02:18 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde banyoda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Cemal Kanpınar, duş almak için banyoya girdi. 19 yaşındaki gencin uzun bir süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenerek banyoya giren ailesi, Kanpınar'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kanpınar, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılana bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kanpınar'ın ölüm haberini duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, Kanpınar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kanpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

İZMİR

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bayraklı Cemal Kanpınar

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