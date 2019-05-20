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 Barbaros Bulvarı'nda motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ  Barbaros Bulvarı'da tek teker üzerinde giden motosikletli gençler trafikte tehlikeli anlar yaşattı.

 Barbaros Bulvarı'nda motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'da tek teker üzerinde giden motosikletli gençler trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüler o anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kaydedildi. Bir motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde akan trafikte tek teker üzerinde metrelerce gitti. Ona bir süre sonra arkadaşı da eşlik etti. Üstelik arkasında oturan kişinin canını da hiçe sayarak. Metrelerce tek teker üstünde giden sürücüler o anları sosyal medyadan da yayınladı.

(FOTOĞRAF)

Barbaros Bulvarı'nda motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu Barbaros Bulvarı'nda motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu Barbaros Bulvarı'nda motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

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