Barış Akarsu filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle kariyerine adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor.

İki yılı aşkın süredir evli olan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal kız bebek bekliyor.

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993'te Manisa'da doğdu. Lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimine, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.

Televizyon kariyerine ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak başladı.



