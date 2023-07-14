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  4. Barış Akarsu filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Barış Akarsu filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

14.07.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Akarsu 'Merhaba' filmindeki başarılı performansıyla kendine hayran bırakan İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Her yerde el ele, göz göze olan çift geçen günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu. Mutlu çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle kariyerine adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor.

İki yılı aşkın süredir evli olan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

İsmail Ege Şaşmaz 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal kız bebek bekliyor.

İsmail Ege Şaşmaz 3

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993'te Manisa'da doğdu. Lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

İsmail Ege Şaşmaz 4

İlk oyunculuk deneyimine, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.

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Televizyon kariyerine ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak başladı.

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