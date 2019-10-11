HABER

Barış Pınarı Harekatı'na İstiklal Marşı'yla destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Amasya'da imam hatip ortaokulu öğrencilerince harekata destek amacıyla İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi, okunan hatimlerin duası edildi - Gümüşhacıköy'de de öğrenciler Fetih suresi okudu

Amasya'da imam hatip ortaokulu öğrencilerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunda program düzenledi.

Şiirler okunup İstiklal Marşı'nın oratoryosunun sahnelendiği programda sık sık tekbirler getirilerek askerler için dua edildi. Okul bahçesinde büyük bir Türk bayrağı açan öğrenciler, bayrağın altında toplanarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.

Okul Müdürü Hami Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun İslam sancağının son karakolu olduğunu, öğrencilerle şanlı orduya destek vermek için dua edip program düzenlediklerini söyledi.

Şanlı Türk askerinin her zaman duacısı olduklarını belirten Koyuncu, "Dünden beri okuduğumuz Fetih sureleri vardı, hatimler vardı, onları dualadık, İstiklal Marşı oratoryosu sergiledik. Okulumuz ismini bir şehidimizden alıyor, bizler de o şehide layık olabilmek için imanımızla dua ettik ordumuzun, askerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Yusuf Eker, "Barış Pınarı Harekatı Suriyeli mazlum kardeşlerimizi özgürlüklerine kavuşturmak için yapılıyor. Bizler burada asker ağabeylerimize dua ettik. İnşallah sağ salim zaferle döneceklerine inanıyoruz." dedi.

- Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy'de Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ders öncesi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okudu.

Okul Müdürü Murat Önder, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencileriyle milli ve manevi değerlere önem verdiklerini belirten Önder, "Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, sevgiyle bağlı öğrencilerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Harekatta ordumuza başarılar diliyoruz. Rabb'im onları muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Mehmetçik için dua eden öğrenciler daha sonra ders başı yaptı.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destekOrtaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Bayraktar: "Kadınlar siyasete maruz kalmamalı. Bilakis siyaseti üreten ve şekillendiren cümlelerin öznesi olmalılar"Bayraktar: "Kadınlar siyasete maruz kalmamalı. Bilakis siyaseti üreten ve şekillendiren cümlelerin öznesi olmalılar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İstiklal Marşı Oratoryosu" Amasya Barış Pınarı Harekatı destek fetih suresi Gümüşhacıköy Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda 1 asker şehit

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı!

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza! Faciadan dönüldü

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.