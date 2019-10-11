Barış Pınarı Harekatı'na İstiklal Marşı'yla destek

Amasya'da imam hatip ortaokulu öğrencilerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunda program düzenledi.

Şiirler okunup İstiklal Marşı'nın oratoryosunun sahnelendiği programda sık sık tekbirler getirilerek askerler için dua edildi. Okul bahçesinde büyük bir Türk bayrağı açan öğrenciler, bayrağın altında toplanarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.

Okul Müdürü Hami Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun İslam sancağının son karakolu olduğunu, öğrencilerle şanlı orduya destek vermek için dua edip program düzenlediklerini söyledi.

Şanlı Türk askerinin her zaman duacısı olduklarını belirten Koyuncu, "Dünden beri okuduğumuz Fetih sureleri vardı, hatimler vardı, onları dualadık, İstiklal Marşı oratoryosu sergiledik. Okulumuz ismini bir şehidimizden alıyor, bizler de o şehide layık olabilmek için imanımızla dua ettik ordumuzun, askerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz." diye konuştu.