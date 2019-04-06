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Bartın'da itiraz sonrası yeniden sayım tamamlandı! Kazanan MHP'li Akın oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 06.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu, seçimi önde tamamlayan MHP ile AK Parti'nin adayı arasındaki fark 147'ye geriledi.

Bartın'da itiraz sonrası yeniden sayım tamamlandı! Kazanan MHP'li Akın oldu

AK Parti'nin Bartın Belediye Başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yaptığı başvuru sonrası, Bartın İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla şüpheli görülen 5 sandıktaki yeniden sayım işlemi tamamlandı.

Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'ndaki sayım işlemini, önceki sayımları önde tamamlayan MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve partililer de takip etti.

5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI

Yaklaşık 3 saatte tamamlanan sayım sonunda, 5 sandıktan birinde sayılmayan 1 oy, AK Parti lehine geçerli sayıldı.

Bununla birlikte, seçimi önde tamamlayan MHP adayı Akın ile AK Parti adayı Aldatmaz arasındaki fark 147'ye düştü.

'BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TESCİLLENMİŞTİR'

Sayım bittikten sonra Bartın İMKB okulu önünde partililere seslenen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "6 gündür devam eden sürecin sonuna geldik. Sonrasında 5 sandığın sayılmasına yönelik karar verildi. Alınan kararla ilgili sayım yapıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece şu anda 1 oy hatalı giriş yapılmış. İddia edildiği gibi asla geçerli oy geçersiz, geçersiz oy geçerli sayılmamıştır. 148 farkla belediye başkanlığımız da tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurularını yapabilir ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Eğer onlarla ilgili bir şey söylemek onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir. Ve onlarda görevlerine yerine getirmişlerdir" dedi.

'BİR OY BİR OYDUR, KUTSALDIR, SEÇMENİN İRADESİDİR'

Daha sonra parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bugün yapılan sayımda da lehimize 1 oy çıktı. Orada da bir hata tespit edildi. Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir. Gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili talebimiz devam ediyor. 5 sandıkla ilgili sayım gerekçeleri ne ise geriye kalan 149 sandıkta da oyların yeniden sayılması gerekir. Biz inanıyoruz ki o torbalarda geçerli sayılıp da geçersiz olabilecek çok sayıda oy vardır. Ayrıca 12 sandıkta da belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasının vatandaşa verilmediğini tespit ettik. Bunlar belgeli tespitlerimiz. Biz yarın itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yapıyoruz. Gerekçelerimiz sağlam. Yüksek Seçim Kurulu, bizim hukuki olarak hazırladığımız delilleriyle ibraz ettiğimiz bu itirazımıza biz inanıyoruz ki, olumlu cevap verecektir" diye konuştu.

SÜREÇ

İlk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. AK Parti İl Seçim Kurulu'na geçerli oyların yeniden sayımı için itirazda bulunmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdıAtatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

(AA / DHA)

Anahtar Kelimeler:
bartın yerel seçim MHP ak parti Cemal Akın

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