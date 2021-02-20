Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yeni kararlar alındı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Alınan kararlar kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim Pazartesi-Salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim Perşembe-Cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi’nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.