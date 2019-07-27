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Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Bartın’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten uçtu; 1 kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve yakınlarıyla birlikte denize girmek için Karabük’ten Amasra’nın Çakraz köyü sahiline giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, İnpiri Köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik üst geçitten aşağı düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan 72 yaşındaki Ayla Bıçakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yaralı halde bulunan araç sürücüsü Yaşar Bıçakçı ile 42 yaşındaki Sanem Top, 8 yaşındaki Poyraz Top ve 6 yaşındaki Zülal Top olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ayla Bıçakçı’nın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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bartın Kaza

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