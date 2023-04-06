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Bartın'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Cezasında indirim yapıldı, 10 ayda serbest kaldı: 'Seni ve anneni öldüreceğiz'

06.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da restoran sorumlusu İsa Temür, bulaşıkçı olarak çalışan M.K.'nın kızına restoranın mutfağında cinsel tacizde bulundu. Olay sonrası tutuklanan ve aldığı hapis cezası 6 yıl 3 ay düşürülen Temür, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 14 yaşındaki kızın annesi, Temür'ün kendilerine tehditte bulunduğunu belirterek kızının “Seni ve anneni öldüreceğiz" dediğini aktardı.

Bartın'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Cezasında indirim yapıldı, 10 ayda serbest kaldı: 'Seni ve anneni öldüreceğiz'

İğrenç olay, geçtiğimiz yıl Bartın'da meydana geldi. Bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan M.K.'nın kızı, restoran sorumlusu İsa Temür tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte tutuklanan ve aldığı hapis cezası 6 yıl 3 ay düşürülen Temür, iddiaya göre cezaevinde 10 ay kalıp çıktıktan sonra anne ve kızına tehditler savurdu. Anne M.K., “Seni ve anneni öldüreceğiz. Ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım’ diye tehditte bulunuyor. Benim ve kızımın can güvenliği yok” dedi.

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MUTFAKTA CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta kent merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Annesi M.K.'nin bulaşıkçı olarak çalıştığı restoranda stajyer olarak çalışan Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi K.G., annesinin izinli olduğu günde, restoran sorumlusu İsa Temür’ün mutfakta cinsel istismarına uğradı. K.G., durumu annesi M.K.'ya anlattı. Bunun üzerine anne ve kızı polise giderek şikayetçi oldu. Mutfaktaki güvenlik kamerasının kayıtlarında cinsel istismarda bulunduğu belirlenen İsa Temür, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ, 10 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklu yargılanan İsa Temür, geçen yıl 18 Ekim'deki karar duruşmasında 12,5 yıl hapse çarptırıldı. Sanık avukatı, ‘Olayın sarkıntılık düzeyinde kaldığı’ gerekçesiyle verilen cezanın fazla olduğunu savunarak Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne kararla ilgili itiraz etti. İtirazı haklı bulan mahkeme, hükmü bozarak davayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. 16 Mart'ta yeniden görülen davada, İsa Temür bu kez ‘Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı’ suçundan olayın birden fazla kez gerçekleştirilmesi sebebiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın saygılı tutumu ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici indirim sebebi kabul ederek sanığın cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Yargılama sürecinde 10 ay tutuklu kalan İsa Temür adli kontrol şartı ve denetimli serbestlik kararları uygulanarak serbest bırakıldı.

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ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkemenin kararına tepki gösteren Melek K., “Kızımla birlikte geçtiğimiz yıl bir restoranda ben bulaşıkçı o da stajyer olarak çalışıyordu. İş yerinin hem sorumlusu hem de ustası olan şahıs kızıma tacizde bulundu. O gün benim izin günümdü, iş yerinde herkes çıktıktan sonra akşam saatlerinde kızımı lavabonun yanına sıkıştırıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Kızıma çok güzelsin, çok tatlısın diye cinsel tacizde bulunuyor. Kızımı orada bayağı bir sıkıştırmış. Kızımın akşam eve geldiğinde moralinin bozuk olduğunu görünce ben ne olduğunu sordum. Kızım korkmuş durumu anlattı. Ben de hemen emniyete gittim. Hemen şahıs gözaltına alındı ve sonrasında hemen tutuklandı. İlk mahkemede şahıs tutuklu olarak yargılandı, ikinci mahkemede 12 yıl 6 ay ceza aldı. Daha sonra şahsın avukatı bir üst mahkemeye itirazı sonucunda üçüncü mahkemede cezası 6 yıl 3 aya düşürülerek, denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı" dedi.

"BENİM VE KIZIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Melek K., "Geçen hafta bu şahıs kızımı yine sokakta görüyor, sıkıştırıp tehdit ediyor, ‘Seni ve anneni öldüreceğiz ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım’ diye tehditte bulunuyor. Kızım sonra bunu bana anlattı. Şu anda benim ve kızımın can güvenliği yok. Benim ve kızımın başına bir şey gelirse, bunun hesabını kim verecek. Ben adalet istiyorum. Benim her şeyim mahvoldu. Şu anda ben ilaç kullanıyorum. Kim ne düşünürse düşünsün, şahsın bunu yaparken, güvenlik kamera görüntüleri de var. Bizim her şeyimiz mahvoldu. Ben adalet istiyorum” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bartın cinsel taciz

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