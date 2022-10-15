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Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

15.10.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün akşamdan bu yana Bartın’dan gelen acı haberi yakından takip ediyor. Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken olay yerindeki ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden madencilerin kimlikleri de belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada yaşamını yitiren madencilerin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden faciasında vefat eden işçilerin isimleri…

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.

BAKANLAR PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri:

Ali Doğru

Aziz Köse

Berkay Pınarcıoğlu

Emrah Kaval

Enes Aydın

Ercan Akdeniz

Fikret Kansız

Gökhan Mercan

Murat Ergin

Rahman Özçelik

Ramazan Özer

Selçuk Ayvaz

Serkan Nakaş

Şuayip Okul

Yener Saygın

Mehmet Kara

Rasim Bulut

Sabri Akdere

Murat Öztan

Serhat Kahraman

Suat Demirkıran

Yasin Çelik

Gürdal Serenli

Orhan Altun

Emrah Kaya

Rıdvan Acet

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