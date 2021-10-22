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Baş şüpheli olarak aranıyordu, kemikleri ve kafatası bulundu

22.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir parkta bulunan insan kalıntılarının, öldürülen blog yazarı Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olduğunu açıkladı. Laundrie'nin kemikleri ve kafatası bulundu. Geçen ay, nişanlısıyla yaptığı yolculuğun ardından cesedi bulunan 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölümü tüm dünyada yankı uyandırmış, Brian Laundrie şüpheli olarak aranmaya başlamıştı.

ABD federal polisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 20 Ekim Çarşamba günü Florida'daki bir doğa rezervinde bulunan insan kalıntılarının, öldürülen genç gezgin Gabby Petito'nun erkek arkadaşına ait olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada, "Diş verilerinin karşılaştırılması, rezervde bulunan insan kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğu doğrulandı'' denildi. Aynı bölgede Brian Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar da bulundu.

DİŞ KAYITLARI KULLANILARAK TEŞHİS EDİLDİ

Bir aydan uzun süredir kayıp olan Brian Laundrie'nin cesedi, diş kayıtları kullanılarak teşhis edildi. Petito'nun ölümüyle ilgili aranan Laundrie, geçen ay Florida'ya nişanlısı olmadan yaptığı ortak bir yolculuktan dönmüş ve sonra kayıplara karışmıştı.

22 yaşındaki genç kadının cesedi ise yaklaşık bir ay önce çiftin seyahat ettiği Wyoming'de bulunmuştu.

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İÇİNDE BULUNDUĞU SU YILAN VE TİMSAHLA DOLU

Bununla birlikte FBI ajanları, kalıntıların parkın yakın zamana kadar su altında kalan bir bölümünde keşfedildiğini açıkladı. NBC News'e göre, arama sırasında kemikler ve bir kafatası bulundu, Lee County Polis Şerifi Carmine Marceno, yetkilileri parkta "tehlikeli koşullar" altında çalıştıkları için övdü. Göğüs derinliğindeki suyu çıngıraklı yılanlar ve timsahlarla dolu olarak tanımladı.

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Laundrie'nin ebeveynlerini temsil eden bir avukat, "Chris ve Roberta Laundrie, dün rezervde bulunan kalıntıların gerçekten Brian'a ait olduğu konusunda bilgilendirildi. Şu anda başka bir yorumumuz yok ve ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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