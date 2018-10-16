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Başakşehir'de oyuncak deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki bir oyuncak deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki oyuncak deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alt katlara da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Polis olay yerinde tedbir alırken, sağlık ekipleri de bekletiliyor.

Bu arada, yangın nedeniyle, bölgede yoğun duman oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir oyuncak deposu yangın

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