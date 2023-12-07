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Başı ve kolları yok! 'Dans Eden Musa' Muğla'da bulundu

07.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan çalışmalar kapsamında antik dönem mitolojisinin ilham perilerinden 'Dans Eden Musa (Mousa)' heykeli bulundu. Heykel, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

Başı ve kolları yok! 'Dans Eden Musa' Muğla'da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, antik kentteki çalışmalarda bulunan heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem'e ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor.

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TEK ORİJİNAL ÇALIŞMA

Milattan önce 2'nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne'nın kızları olan ilham perilerinden 'Dans Eden Musa'nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyaları biliniyor. Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan heykel ise heykeltıraşın Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışması olarak Roma Dönemi kopyasından ayrılıyor.

Eserin Hellenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor.

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BAŞI VE KOLLARI YOK

Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor.

Daha önce Rhodos'da olduğu gibi Perge Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı'nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel çalışmaların ardından Muğla Müzesi’nde sergilenecek.

Kaynak: DHA

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Heykel Muğla
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