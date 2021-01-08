Başına gelenlerden sonra bu yazıyı astı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde oturan otomotiv mühendisi Yunus Müjde, 2013 yılında 0 kilometre bir otomobil satın aldı. İddiaya göre, Müjde’nin otomobili 2016 yılında elektrik aksamından çıkan bir yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Müjde kaskodan parasını aldıktan sonra bu sefer de aynı marka 2016 model ‘0’ kilometre bir otomobil aldı.

Bu aldığı otomobil ise geçen 7 Ağustos tarihinde gece 01.00 sıralarında park halindeyken yandı. Yangının ardından kaskosu olmayan ve ekstra hiçbir aksesuar takmadığı aracı için firmayla görüşen Müjde, firmadan zararının ödenmesini talep etti. Firma aracı bilirkişinin incelemesine gönderdi ve bilirkişi ön kaput açma telindeki 3 kablodan yangının çıktığını tespit edip o telin de araca sonradan takılmış olduğunu belirtti.

Bunun üzerine otomotiv mühendisi Yunus Müjde, aynı marka ve model bayideki diğer araçları da inceleyip fotoğraf çekerek o teldeki kabloların orijinal olduğunu belirledi. Firma yetkilileriyle görüşen Yunus Müjde, 170 bin lira değerindeki aracına teklif edilen 130 bin liralık tazminatı kabul etmedi. Firmayla mahkemelik olan genç adam mağduriyeti giderilmediği için evinin önündeki park alanına ‘Buraya o marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı.