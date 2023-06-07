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Başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki... Hem güldürdü hem düşündürdü! "İki kez anneannesinin öldüğünü söyleyen de var"

07.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmadı, verdiği ilanla hem güldürdü hem düşündürdü! Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan ve birçok kez personel değiştirmek zorunda kalan Veysel Şakir, verdiği ilanla dikkatleri üzerine çekti. Yaşadığı trajikomik olaylar sonrası bu ilanı vermeye gerek duyduğunu belirten Şakir, "İki kez anneannesinin öldüğünü söyleyen de var, 'kargoya gidiyorum' diyerek bir daha dönmeyen de" diye konuştu.

Başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki... Hem güldürdü hem düşündürdü! "İki kez anneannesinin öldüğünü söyleyen de var"

Kozan ilçesinde yılardır esnaflık yapan Veysel Şakir, müşteri memnuniyeti için personellerle yaşadığı sorunları anlatan iş ilanı yayınladı. Esnaf ilanda, "Tecrübeli, tecrübesiz. Müşteriye hoş geldiniz, ne alırsınız, afiyet olsun, güle güle, yine bekleriz cümlelerini kurabilecek, mesai saatleri içinde sevgilisiyle kavga edip surat asmayacak güler yüzlü bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eleman ilanı ile düşündüren ve güldüren esnaf artık iş deneyimi olan personelden çok müşteriye iyi davranacak bir mesai arkadaşları ile çalışmak istediğini kaydetti.

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"9 YILDIR O KADAR TRAJİKOMİK OLAYLAR YAŞIYORUZ Kİ"

İşi artık espriye vurmak zorunda kaldığını aktaran esnaf Veysel Şakir, "Artık hiçbir şey aramıyoruz dedik. İlanı yayınladık. 9 yıldır o kadar trajikomik olaylar yaşıyoruz ki. En son geçen hafta personel sabah gelip iş yerini açıyor diğer personele 'ben bir kargoya gidip geleceğim' diyor anahtarı da bırakıp telefonlarımızı engelleyip gidiyor. Ulaşamadık da kendisine. Belki maaşla alakası mı var diyecekler? Günlük, haftalık, aylık ödeme de yapıyoruz ama biz gençlerin ne istediğini çözemedik. Çok şey istemiyoruz siz bir yere gidince nasıl karşılanmak, ağırlanmak isterseniz burada da müşteriye öyle davranılsın" diye konuştu.

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İş başı yapanların genellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan telefonla uğraştığına dikkat çeken Şakir, bu durumun müşteriye olumsuz yansıdığını kaydetti.

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"ESNEK ÇALIŞMA SAATİ DEDİK PERSONEL İKİNDİDE GELİR OLDU"

İşlerin zaten yoğun olmadığı boş zamanlarında personelin dinlenme zamanı olduğunu da dile getiren Şakir, bir önceki ilanında esnek çalışma saatleri demesi ile yaşadıklarını şöyle aktardı:

"En komiği de esnek çalışma saati dedik. Personeli işe başlattık. Saat 12.00’de gelecekti. Adam 2'de 3'te gelmeye başladı. Nedenini sorduğumuzda 'siz dediniz esnek çalışma saati' diyerek cevap aldık. En çok telefonla ilgilenmelerinin dışında ya teyzesi vefat ediyor ya da birinin iki kez anneannesi vefat etmişti. Yalanlar karışabiliyor. Genellikle gençler paraya ihtiyacımız var diye işe geliyor ama bir hafta çalıştıktan sonra paralarını alınca işi bırakıyorlar. Yüz yüze iş başvurusuna gelip mesajla işi bırakıyorlar. Zaten maddi kısım tamamlanınca bizi yarı yolda bırakmış oluyorlar."

(İHA)

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iş ilanları Esnaf Adana Kozan kafe personel

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