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  4. Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlamıştı! Tepki çeken olayda karar çıktı

Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlamıştı! Tepki çeken olayda karar çıktı

30.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Ö.'nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K.'nın 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, İhsan Ö.'nün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü.

Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlamıştı! Tepki çeken olayda karar çıktı

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci dur uşmaya sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Duruşmada ifade veren müşteki İhsan Ö., de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikâyete tabi olduğu ve şikâyet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman K.'nın 19 Mart 2020 tarihinde müşteki İhsan Ö.'yü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek müştekinin kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtilmişti. Osman K.'nın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatılmıştı. Videonun müştekinin oğlu Ahmet Ö. tarafından görüldüğü ve şikâyette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, Osman K.'nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kolonya sosyal medya
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ciddi bir olayla ilgilenmeyen mahkemeler ve basın yayın.....

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