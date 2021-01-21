Başka bahara kalmayabilir: iPhone SE Plus'ın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı!

iPhone SE Plus, neredeyse iPhone 12 modelleri piyasaya sürüldüğünden beri teknoloji gündeminde önemli bir paya sahip. Apple ürünleri hakkında yaptığı analizleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından da dillendirilen bu model için Cupertinolu teknoloji devinin kapalı kapılar ardından çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor. Apple'dan iPhone SE Plus ile alakalı yapılmış herhangi bir bilgi paylaşımı bulunmamasına rağmen, Twitter'da faaliyet gösteren bir sızıntı kaynağı, yaptığı son paylaşım ile birlikte iPhone SE Plus'ın fiyatının ve özelliklerine dair önemli iddialarda bulunuyor.

İPHONE SE PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple sızıntılarıyla bilinen Apple Lab isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda iPhone SE Plus'ın fiyatını ve özelliklerini paylaştı. Kullanıcının iddiasına göre iPhone SE Plus, 6.1 inçlik IPS ekrana, 7 MP ön kameraya (FaceTime HD), 12 MP ana kameraya (iSight), Apple A14 Bionic (A13 Bionic olması da muhtemel) işlemcisine, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine, ana ekran tuşuna entegre Touch ID sensörüne ve IP67 sertifikasına sahip olacak.