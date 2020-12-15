HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Başkan Böcek'ten tedavisi sırasında CHP'de yaşananlara sitem

Başkan Böcek'ten tedavisi sırasında CHP'de yaşananlara sitem

15.12.2020 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Böcek'ten tedavisi sırasında CHP'de yaşananlara sitem

Uzun süre koronavirüs tedavisi gördükten sonra görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu süreçte üyesi olduğu CHP içerisinde yaşananlara tepki göstererek, "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm." dedi.

Başkan Böcek yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola almak zorunda kaldığını ve 3,5 ay boyunca kendisine edilen dualardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını vurguladı.

Yeniden sağlığına kavuştuğunu ve görevinin başında olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

CHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadıCHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

"Ancak hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz, biliyorum. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı.

Dün nasılsa bugün de yine aynı "Muhittin" olduğunu vurgulayan Böcek, kendisinden ve taşıdığı değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğini bildirdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!
Osman Kavala için kritik gün! Gözler Anayasa Mahkemesi'ndeOsman Kavala için kritik gün! Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

HDP kapatılacak mı? MHP'nin çağrısına AK Parti'den yanıt

HDP kapatılacak mı? MHP'nin çağrısına AK Parti'den yanıt

Osman Kavala için kritik gün! Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Osman Kavala için kritik gün! Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

Hakan Bayrakçı: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız

Hakan Bayrakçı: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız

Sosyalist yazarlar Muzaffer Oruçoğlu ile Emrah Cilasun arasında öpücük polemiği

Eski yoldaşların öpücük polemiği

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar

Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.