HABER

Başkan Bozkurt’tan ’Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:34 | Son Güncelleme

BaşkanAfyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Bozkurt, mesajında; ”Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, şiddete değil sevgiye muhtaçtır.

Başkan Bozkurt’tan ’Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

Başkan
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, mesajında; ”Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, şiddete değil sevgiye muhtaçtır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle biz toplum olarak bir arada olmalıyız, bu şiddeti el birliği ile bertaraf etmeliyiz. Dünyanın hemen her bölgesinde; sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dileğim; annelerimize, bacılarımıza kalkan ellerin ve sözlerin son bulmasıdır. Bu anlamda Sevgili Peygamberimizin, “Cennet anaların ayakları altındadır” sözünü bir slogan olmaktan çıkarıp, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsersek, kadına yönelik şiddettin önlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluruz.
Kadınlarımız, bugün ve hergün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, “Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir”. Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım’ı çıkarabilme ümidiyle”dedi.

Başkan Bozkurt’tan ’Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu
Kadınlar kendilerini koruyan ‘6284’ nolu yasa için sokağa çıktıKadınlar kendilerini koruyan ‘6284’ nolu yasa için sokağa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de korkunç olay!

Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı bir kişinin ölümüne neden oldu

Tekirdağ'da şoke eden ölüm! 'Bu hastalığın kesin kanıtlanmış bir tedavisi yok'

Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

Vahşet! Şikayetçi olan arkadaşını benzin döküp yaktı

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.