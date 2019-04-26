Başkan Öztekin,

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Öztekin, “Şu anda tahliye kararı verilen binalarda vatandaşlar Afet Koordinasyon Merkezi ile beraber çalışarak hızlı bir şekilde boşaltıyorlar. 24 binanın yıkım kararı alındı. Binası yıkılanlarla ilgili 35’er bin lira yardımda bulunduk" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi’nde yıkılan binanın olduğu alana geldi. Yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Öztekin, ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“24 binanın yıkım kararı alındı”

Bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın durum tespiti yapacağını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Bugün 5’inci gün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik ve Belediyemizle beraber sahadayız. Vatandaşlarımız ile sürekli beraberiz. Aynı zamanda belediye olarak bizim hem konaklama hem yemek hem de diğer ihtiyaçlarla ilgili bizim kriz masası dediğimiz Afet Koordinasyon Merkezi’ni Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde kurduk. Orada da bakanlığımızla ve valiliğimizle beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri vakit gün içerisinde geliyor. Oradan bilgi alıyorlar. Her bina için birer masa kurduk. Şu anda tahliye kararı verilen binalarda vatandaşlar Afet Koordinasyon Merkezi ile beraber çalışarak hızlı bir şekilde boşaltıyorlar. O binalarda ileriki süreçte yıkıma başlayacağız. Bölge ile ilgili bakanlığımız tespit yapacak. 26 binamız ile ilgili çalışma tamamlandı. 24 binanın yıkım kararı alındı. 2 bina kendiliğinden yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer binalarımız ile ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de binaların karotları alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili tespiti yapılıp, eğer depreme dayanıksızsa bölgedeki kentsel dönüşümü biraz daha genişleterek TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla bölgeyi tekrar yenilemek istiyoruz “ diye konuştu.