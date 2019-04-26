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Başkan Öztekin,"24 binanın yıkım kararı alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Öztekin,"24 binanın yıkım kararı alındı"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Öztekin, “Şu anda tahliye kararı verilen binalarda vatandaşlar Afet Koordinasyon Merkezi ile beraber çalışarak hızlı bir şekilde boşaltıyorlar. 24 binanın yıkım kararı alındı. Binası yıkılanlarla ilgili 35’er bin lira yardımda bulunduk" dedi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi’nde yıkılan binanın olduğu alana geldi. Yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Öztekin, ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“24 binanın yıkım kararı alındı”
Bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın durum tespiti yapacağını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Bugün 5’inci gün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik ve Belediyemizle beraber sahadayız. Vatandaşlarımız ile sürekli beraberiz. Aynı zamanda belediye olarak bizim hem konaklama hem yemek hem de diğer ihtiyaçlarla ilgili bizim kriz masası dediğimiz Afet Koordinasyon Merkezi’ni Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde kurduk. Orada da bakanlığımızla ve valiliğimizle beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri vakit gün içerisinde geliyor. Oradan bilgi alıyorlar. Her bina için birer masa kurduk. Şu anda tahliye kararı verilen binalarda vatandaşlar Afet Koordinasyon Merkezi ile beraber çalışarak hızlı bir şekilde boşaltıyorlar. O binalarda ileriki süreçte yıkıma başlayacağız. Bölge ile ilgili bakanlığımız tespit yapacak. 26 binamız ile ilgili çalışma tamamlandı. 24 binanın yıkım kararı alındı. 2 bina kendiliğinden yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer binalarımız ile ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de binaların karotları alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili tespiti yapılıp, eğer depreme dayanıksızsa bölgedeki kentsel dönüşümü biraz daha genişleterek TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla bölgeyi tekrar yenilemek istiyoruz “ diye konuştu.

“‘Evi yıkılanlara 35 bin lira yardım’
Yıkılan binanın müteahitinin tutuklanma kararı ile ilgili bilgileri olmadığını ifade eden Başkan Öztekin, “ Şu anda bize gelen bir bilgi yok. Bu olayların hemen akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bununla beraber diğer işlemleri savcılık makamı takip ediyor. Vatandaşlarımızı belediyemizin koordinasyonunda çevredeki otellere, misafirhanelere yerleştirdik. Dün aldığımız bilgiye göre 250’ye yakın misafirimizi otellerde ağırlıyoruz. Biz olay olduktan hemen sonra kiracı ve ev sahibi ayrımı yapmadan her aileye 5 bin lira yardımda bulunduk. Sonraki günlerde de binası yıkılanlarla ilgili 35’er bin lira yardımda bulunduk. Bununla beraber ev sahiplerine bakanlığımız aracılığıyla her ay bin 500 lira kira yardımı yapmış oluyoruz. Kiracı ise bin 500 lira taşınma masrafı ve 1 aylık kira yardımı olarak bin 500 lira yani toplamda 3 bin lira yardımda bulunuyoruz. Böylece tüm ailelerimiz mağdur etmeden bölgeyi boşaltmış oluyoruz “ şeklinde konuştu.

“5 milyon liraya yakın fon aktarılmış oldu “
Yıkılan binanın bulunduğu bölgedeki vatandaşlara yaklaşık 5 milyon liralık fon aktarıldığını söyleyen Öztekin, “ İlk gün toplamda 139 daireye 5’er bin lira, bunları dağıttığımız zaman 750 bin liralık rakam çıkmış oluyor. Akabinde de direkt kira yardımlarına başlanmak suretiyle de şu anda 4 milyon lira daha fon aktarılmış oldu. Böylece yaklaşık 5 milyon liraya yakın fon aktarılmış oldu “ dedi.

Başkan Öztekin,

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