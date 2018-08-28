Başkan Soysal: 30 Ağustos Türk Milletinin Bağımsızlık Mücadelesinin Son Halkası

MHP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Soysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı uğruna vermiş olduğu mücadelenin son halkalarından biridir.

30 Ağustos, Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber dava arkadaşlarının, büyük Türk milletinin kadınıyla erkeğiyle girişmiş olduğu kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Kurtuluş Savaşının zaferle taçlandırılmasıdır.

30 Ağustos, 'Artık bitti, bir millet ve devlet tarihe gömülüyor' denildiği anda, bütün olumsuzluklara rağmen, varlığını, birliğini koruyan, hainlik ve zorbalıklara karşı sarsılamaz bir ruh ile ayakta kalan ve boyun eğmeyen bir milletin şanlı zaferidir.

Bu kutlu mücadele aynı zamanda kahraman ordumuza dualarıyla destek olan analarımızın, mermileri kucağında, sırtında cepheye taşıyan kadınlarımızın ve düşmana canı pahasına geçit vermeyen şanlı Kara Fatma'ların, Gördesli Makbulelerin, Elif kızların,Nene Hatun'ların ve nicelerinin de zaferidir.