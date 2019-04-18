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Başkan, üniversite öğrencilerine menemen yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini davet eden üniversite öğrencilerinin evine gidip, mutfakta yaptığı menemeni yer sofrasında onlarla yedi.

Başkan, üniversite öğrencilerine menemen yaptı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini davet eden üniversite öğrencilerinin evine gidip, mutfakta yaptığı menemeni yer sofrasında onlarla yedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren bir grup öğrenci, sosyal medya üzerinden, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Rasim Arı'yı evlerinde menemen yemeğe davet etti. Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Başkan Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, gençlere menemen yaptı. Mutfak önlüğünü giyerek tezgahın başına geçen Başkan Arı, beraberinde getirdiği malzemelerle birlikte yaptığı bol yumurtalı menemeni, yer sofrasına oturarak öğrencilerle birlikte yedi.
Başkan Arı, gençliği her zaman önemsediklerini ve Nevşehir için planladıkları projeleri yine gençlerle birlikte ortaya koyacaklarını, gençlerin ve kadınların her zaman Nevşehir’de birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

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Başkan, üniversite öğrencilerine menemen yaptıBaşkan, üniversite öğrencilerine menemen yaptıBaşkan, üniversite öğrencilerine menemen yaptı

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