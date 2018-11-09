Başkan Uysal, Ampute Milli Takımı'nı ödüllendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıyı kutlamak ve ekibi ödüllendirmek için tören düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Saraçhane'deki binasında düzenlenen törende, Ampute Milli Takımı'nın Türk halkına büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi. Uysal, Türk halkının penaltılarla belirlenen şampiyonluk maçında Milli Takımı büyük bir gururla seyrettiğini belirterek, "Penaltılarla belirlenen bir dünya ikinciliğini biz aynı zamanda dünya birinciliği sayabiliriz. Gerçekten baktığımız zaman dünyanın en iyi futbolcularının bile penaltı kaçırdığı oluyor. Penaltıların atıldığı esnada iyi oyundan daha ziyade, netice oyunculara bağlı olmadan gerçekleşiyor. Bu nedene biz, sizleri dünya birincisi olarak kabul ediyoruz." diye konuştu. - "Bugüne kadar sporcularımıza destek olduk" Büyükşehir Belediyesi olarak spora çok büyük önem verdiklerine dikkati çeken Uysal, "Belediyemiz, dünyanın en fazla kayıtlı sporcusu bulunan spor kulübünün sahibidir. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün yaklaşık 40 binin üzerinde sporcusu var. Sadece İBB Spor Kulübü olarak değil, aynı zamanda İstanbul'daki bütün spor kulüpleriyle de irtibatımız var. 11 Kasım'da Vodafone İstanbul Maratonu var. Bu organizasyonumuz da Türkiye'nin en fazla katılımlı spor etkinliğidir." ifadelerini kullandı.

Uysal, sporu sevdirmek amacıyla her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Vatandaşları sporla tanıştırma ve onlara sporu sevdirmek için başarıyı da ödüllendirmek gerektiğine inanıyoruz. İBB Spor Kulübü olarak Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda derece alan her sporcuya bugüne kadar destek olduk. Ampute Milli Takımımız da ülkemizi gururlandırdı. Marifet iltifata tabidir. Biz de bundan hareketle yeni başarıların elde edilmesinde motive etmesi gayesiyle sporcularımızı ödüllendirmek istedik. Ampute Milli Takımımız, bundan önce Avrupa üçüncüsüydü. Bu sefer dünya ikincisi oldu. Artık birincilik kaldı. İnşallah, önümüzdeki dünya kupasında birinci olacaklar." - "Onlar haklarını helal etsinler" Uysal, Ampute Milli Takımı'nın Türk milletini sevindirdiği ifade ederek, şöyle devam etti: "Sadece milletimizi sevindirmekle kalmadılar. Gençlerimizi, insanlarımızı spora ısındırıyorlar. Bu tür dereceler, kupalar, halkımızı spor yapmaya teşvik ediyor. Sporcularımızın, 'Sağlıklı Yarına Koş İstanbul' sloganlı maratona katkısı var. Teşekkür ediyorum. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Takım Kaptanımız Osman Çakmak, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada 'Türk halkı hakkını helal etsin.' demişti. Biz de onlara, 'Bizim hakkımızdan ziyade onların hakkı var üzerimizde. Onlar haklarını helal etsinler.' diyoruz." dedi.