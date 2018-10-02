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Başkentte otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

Başkentte otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sadettin Kumluca'nın (75) kullandığı 06 GK 074 plakalı otomobil, Çubuk-Akyurt karayolunun, Taşpınar Mahallesi mevkisindeki Şişmanlar Yumurta Kavşağı'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçtaki Kumluca ile yanındaki Ahmet Kara (73) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılardan Sadettin Kumluca, kaldırıldığı Akyurt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ahmet Kara ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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