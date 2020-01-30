Başkentten "Sıfır Atık Projesi"ne iki yılda 96 bin tonluk katkı

Ankara Valiliği, 2018'den bu yana, gerek mahalli idarelerden gerek bina ve yerleşkelerden toplanan 96 bin tonu aşkın geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık"ın, "israfın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüşümünü kapsayan atık önleme yaklaşımı" şeklinde tanımlanmış bir hedef olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot il seçilen Ankara'da, 2018'den itibaren gerek mahalli idarelerde gerek bina ve yerleşkelerde çalışmalar yapıldığına işaret edilen açıklamada, kent genelinde bin 943 eğitim kurumu ve yurdun sıfır atık sistemine geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin hayata geçirildiği Ocak 2018'den bu yana 16 ilçe belediyesi ve toplam 2 bin 906 kurum ile kuruluşun Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne dahil edildiği, hem eğitim hem de kamu kurumlarında 778 bin 523 kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiği ifade edildi.