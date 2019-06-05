"Basra ile ilgili çok muhteşem bir proje hazırladık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, "Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama. Çok iptidai ve kanallar eskimiş. Su tamamen boşuna israf olduğu için tuzlanmaya da sebep oluyor ve mümbit topraklar elden çıkıyor. Bu konuda hazırlık yaptık. Pek çok şehrinde içme suyu meselesi var. Mesela, Basra, Bağdat, Musul. Basra ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın su meselesini çözmek için 151 kişilik çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Çalışma grubunu Irak tarafına bildirdiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama. Çok iptidai ve kanallar eskimiş. Su tamamen boşuna israf olduğu için tuzlanmaya da sebep oluyor ve mümbit topraklar elden çıkıyor. Bu konuda hazırlık yaptık. Pek çok şehrinde içme suyu meselesi var. Mesela, Basra, Bağdat, Musul. Basra ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Büyük tecrübemiz var. Atık su arıtma tesislerimiz ve dere ıslahlarımız var. Özellikle bu sene çok taşkın oldu. Bilhassa kuzey bölgelerde büyük taşkınlar oldu. Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı, Irak'ın bütünü sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz."