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    4. Başrolünde Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın yer aldığı 'Borderlands' filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Hayranları yıllardır bekliyordu

    Başrolünde Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın yer aldığı 'Borderlands' filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Hayranları yıllardır bekliyordu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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    Oyuncu kadrosunda Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi oyuncuların yer aldığı Gearbox Software’in video oyunu serisi 'Borderlands' film uyarlaması seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Uzun yıllardır vizyona girmesi için hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği 'Borderlands' filminin fragmanı paylaşıldı.

    2021 yılının Haziran ayında çekimlerine başlanan ve yıllardır gösterime gireceği yönünde her yıl spekülasyonlara neden olan 'Borderlands' filminde sona gelindi. Macaristan'da tamamlanan çekimlerin ardından Borderlands filminin fragmanı yayınlandı.

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    Eli Roth’un yönettiği film, Lilith'in güçlü imparator Atlas'ın kayıp kızını bulmak için ana gezegeni Pandora'ya dönüşünü konu alıyor. Filmin 9 Ağustos 2024 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    borderlands
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