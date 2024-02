Başrolünde Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın yer aldığı 'Borderlands' filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Hayranları yıllardır bekliyordu

2021 yılının Haziran ayında çekimlerine başlanan ve yıllardır gösterime gireceği yönünde her yıl spekülasyonlara neden olan 'Borderlands' filminde sona gelindi. Macaristan'da tamamlanan çekimlerin ardından Borderlands filminin fragmanı yayınlandı.

Eli Roth’un yönettiği film, Lilith'in güçlü imparator Atlas'ın kayıp kızını bulmak için ana gezegeni Pandora'ya dönüşünü konu alıyor. Filmin 9 Ağustos 2024 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

